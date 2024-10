Stand: 05.10.2024 10:35 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Wohnungsbrand in der Lübecker Altstadt

Der Feuerwehreinsatz auf der Altstadtinsel in Lübeck läuft immer noch. Nach Angaben der Einsatzkräfte werden auch heute früh noch Müll und Unrat aus der Wohnung geholt und die letzten Glutnester abgelöscht. Gestern galt der Bewohner der Wohnung noch als vermisst. Mittlerweile gehen die Einsatzkräfte davon aus, dass niemand in der Wohnung war. Der Brand war gestern Vormittag in der Wohnung ausgebrochen. Die Ursache ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 05.10.2024 11:00 Uhr

RSV-Impfung: Lieferschwierigkeiten bei Impfstoff

Kinderärzte im Norden können nicht alle Kinder gegen RSV-Erreger impfen. Der Grund sind Lieferschwierigkeiten des Impfstoff-Herstellers. Es ist nicht so, dass die Versorgung lückenlos läuft, sagte ein Sprecher der Apothekerkammer Schleswig-Holstein der Nachrichtenagentur DPA. Für Kinder, Neugeborene und Säuglinge ist die Impfung gegen RSV-Erreger, die sich gerade im Herbst wieder ausbreiten, zum Schutz vor schweren Atemwegsinfektionen demnach wichtig. | NDR Schleswig-Holstein 05.10.2024 10:00 Uhr

Corona-Pandemie: Medizinhersteller Dräger hat bestellte Geräte nicht geliefert

Während der Corona-Pandemie hat die damalige Bundesregierung dem Lübecker Medizin-Technikhersteller "Dräger" offenbar Millionen Euro für Beatmungsgeräte überwiesen, die aber nie geliefert worden sind. Das geht aus Recherchen des Redaktionsnetzwerks Deutschland hervor. Demnach geht es um eine Bestellung von 10.000 medizinischen Geräten. Das Ministerium, das damals vom CDU-Politiker Jens Spahn geleitet wurde, habe den Auftrag zwar wenige Monate später reduziert, weil die Pandemie milder verlaufen sei als erwartet. Der Medizintechnik-Hersteller hat aber laut Bericht eine Prämie in Höhe von 90 Millionen Euro erhalten, die bei einem späteren Kauf von Beatmungsgeräten verrechnet worden wäre. Diese Geräte seien aber nie geliefert worden. | NDR Schleswig-Holstein 05.10.2024 09:00 Uhr

Daniel Günther auf Delegationsreise in Japan

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) reist heute zu einem einwöchigen Besuch nach Japan. Ziele sind Kobe, das in der schleswig-holsteinischen Partner-Provinz Hyogo liegt, sowie Tokio. Die Partnerschaft mit Hyogo besteht seit 1997 und soll auf der Reise durch eine gemeinsame Erklärung bekräftigt und weiter ausgebaut werden. In Kobe will sich die Delegation unter anderem über die Wasserstofftechnik informieren. Laut Günther kann man in diesem Bereich gegenseitig voneinander lernen. Der persönliche Austausch vor Ort, der gegenseitige Besuch, bleibe auch in Zeiten von Videokonferenzen unverzichtbar, so Günther weiter. Begleitet wird Günther unter anderem von Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU) und Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU). | NDR Schleswig-Holstein 05.10.2024 08:00 Uhr

Wetter: Mix aus Sonne und Wolken

Bei einer Mischung aus Sonnenschein und Wolken bleibt es weitgehend trocken. Stellenweise kann es auch richtig sonnig werden. Die Höchstwerte liegen zwischen 14 Grad an der Hohwachter Bucht und 15 Grad in Norderstedt. Der Wind weht schwach, an der See teils mäßig. | NDR Schleswig-Holstein 05.10.2024 06:00 Uhr

