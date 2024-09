Stand: 28.09.2024 11:08 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

"Safe Abortion Day" mit Demo in Kiel und Info-Veranstaltungen in SH

Am "Safe Abortion Day" machen sich heute weltweit Menschen für sichere Abtreibungen stark. Auch in Kiel, Lübeck, Husum (Kreis Nordfriesland), Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) oder Flensburg laufen Veranstaltungen. Zu einer Demonstration in Kiel werden etwa 200 Teilnehmende erwartet. Nach Zahlen des Statistikamts Nord ist die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche in Schleswig-Holstein im vergangenen Jahr leicht gestiegen auf insgesamt knapp 3.400. | NDR Schleswig-Holstein 28.09.2024 10:00 Uhr

Freibäder in SH ziehen überwiegend positive Saisonbilanz

Die meisten Freibäder in Schleswig-Holstein ziehen eine positive Saisonbilanz für den Sommer. In Kiel haben im Vergleich zum Vorjahr 20 Prozent mehr Menschen das Sommerbad Katzheide und das Eiderbad Hammer besucht. Zufrieden sind auch die Lübecker Schwimmbäder mit den Besucherzahlen in den Freibädern Moisling und Schlutup. Das Freibad in Tarp im Kreis Schleswig-Flensburg hat in den Sommerferien mit 2.400 Gästen einen neuen Tagesrekord aufgestellt. Trotz durchwachsener Saison ist auch die Stadt Quickborn (Kreis Pinneberg) nicht unzufrieden: Das Freibad musste im Sommer nach einem Wasserschaden zwei Wochen schließen. Trotzdem lagen die Besucherzahlen etwa auf dem Niveau des Vorjahres. | NDR Schleswig-Holstein 28.09.2024 10:00 Uhr

Neue Seebrücke in Haffkrug wird eröffnet

In Haffkrug (Kreis Ostholstein) an der Ostsee wird heute die neue, 220 Meter lange Seebrücke eröffnet. Anderthalb Jahre wurde an ihr gebaut. Wegen Lieferengpässen, Verschiebungen und explodierender Materialpreise waren die Baukosten immer weiter gestiegen, auf am Ende knapp 19 Millionen Euro. 85 Prozent davon werden vom Land gefördert. Auf der neuen Seebrücke kann nicht nur flaniert und die Aussicht auf die Ostsee genossen werden, es gibt auch ein Sonnendeck mit festen Liegen und Bänken. In der Mitte steht ein Häuschen für Hochzeiten und andere Veranstaltungen. Auch gibt es Anlegeplätze für Sportboote und Ausflugsschiffe. | NDR Schleswig-Holstein 28.09.2024 09:00 Uhr

Wegen Brückenarbeiten in Hamburg: A7 in Richtung Süden gesperrt

Autofahrer auf der A7 in Richtung Hamburg brauchen an diesem Wochenende mehr Zeit. Weil an zwei Brücken gearbeitet wird, ist die Autobahn zwischen Hamburg-Stellingen und Heimfeld noch bis Sonntagmorgen um 5 Uhr voll gesperrt. Eine Umleitung ist ab Neumünster-Süd ausgeschildert. Auch die Köhlbrandbrücke im Hamburger Hafen ist für Wartungs- und Reparaturarbeiten noch bis Montagfrüh um 5 Uhr gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 28.09.2024 08:00 Uhr

SG Flensburg-Handewitt feiert 30:25-Erfolg gegen Eisenach

Die SG Flensburg-Handewitt bleibt die einzige Mannschaft ohne Punktverlust in der Handball-Bundesliga. Der Tabellenführer setzte sich in Eisenach mit 30:25 (15:11) durch. Flensburg bleibt damit in der Tabelle ganz oben mit nun 8:0 Punkten. | NDR Schleswig-Holstein 28.09.2024 08:00 Uhr

Wetter: Weiterhin Regen und Gewitter möglich

Heute schaut trotz vieler dichter Wolken auch mal die Sonne vorbei. Zum Abend hin lockert es dabei auch im Landesinneren auf, und der Regen lässt nach. Maximal 12 Grad in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) bis 14 Grad auf Amrum (Kreis Nordfriesland). Oft mäßiger und stark böiger, an der See frischer und in Böen teils stürmischer Nordwest- bis Westwind. | NDR Schleswig-Holstein 28.09.2024 08:00 Uhr

