SPD will Glücksspielanbieter an Therapiekosten beteiligen

Schleswig-Holsteins SPD-Fraktion hat angeregt, Anbieter von Online-Casinospielen an Therapiekosten wegen Spielsucht zu beteiligen. Hintergrund ist, dass die schwarz-grüne Landesregierung am Mittwoch vier Glücksspielunternehmen erlaubt hat, Online-Casinospiele anzubieten. Ein zusätzliches Angebot im staatlichen Gewand steigere die Wahrscheinlichkeit für das Spiel und die Sucht, sagte der SPD-Abgeordnete Marc Timmer. | NDR Schleswig-Holstein 22.09.2024 12:00 Uhr

Minderheitenbeauftragter in SH will Plattdeutsch in Alltag bringen

Plattdeutsch soll in Schleswig-Holstein im Alltag noch stärker erlebbar sein. Das hat Johannes Callsen, Minderheitenbeauftragter des Landes Schleswig-Holstein, am Sonnabend auf der Jahrestagung für Niederdeutsch in Bad Bevensen in Niedersachsen gefordert. Zusammen mit den Minderheitensprachen Friesisch, Dänisch und Romanes sei Niederdeutsch ein zentrales Element der kulturellen und sprachlichen Vielfalt in Schleswig-Holstein, so Johannes Callsen. Die Politik müsse es ermöglichen, dass die niederdeutsche Sprache erlernt und auch selbstbewusst gesprochen werden könne. | NDR Schleswig-Holstein 22.09.2024 12:00 Uhr

A24: Auto überschlägt sich bei Schwarzenbek

Im Kreis Herzogtum Lauenburg hat sich am Samstagabend auf der A24 zwischen Talkau und Schwarzenbek/Grande ein Auto überschlagen. Laut Polizei übersah der Fahrer beim Spurwechsel ein anderes Auto. Das musste ausweichen, fuhr gegen die Mittelleitplanke und überschlug sich. Der 37-jährige Fahrer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 22.09.2024 10:00 Uhr

Handball Bundesliga: SG Flensburg-Handewitt bleibt an Tabellenspitze

Die SG Flensburg-Handewitt hat auch ihr drittes Spiel in der Handball Bundesliga gewonnen. Das Team besiegte Frisch Auf Göppingen mit 37:32. Flensburg bleibt damit an der Tabellenspitze der Handball-Bundesliga. | NDR Schleswig-Holstein 22.09.2024 10:00 Uhr

Holstein Kiel holt ersten Bundesliga-Punkt

Es ist geschafft: Holstein Kiel hat in der ersten Fußball-Bundesliga seinen ersten Punkt geholt. Die "Störche" spielten auswärts beim VfL Bochum. Unentschieden. Shuto Machino erzielte in der 89. Minute mit seinem zweiten Saisontreffer den letztlich verdienten Ausgleich. Das Spiel endete 2:2. Am Sonntag in einer Woche haben die Kieler Eintracht Frankfurt zu Gast im Holstein-Stadion.| NDR Schleswig-Holstein 22.09.2024 10:00 Uhr

St. Annen-Museum in Lübeck: Lettland will Renaissance-Altar zurück

Lettland fordert offenbar einen Renaissance-Altar aus dem St. Annen-Museum in Lübeck zurück. Das berichten die Lübecker Nachrichten. Der Kerckring-Altar wurde vor rund 80 Jahren von den Nationalsozialisten aus Riga nach Lübeck gebracht. Es folgte ein fast 30-jähriger Rechtsstreit zwischen den Erben und der Stadt. Die Familie gewann diesen, stiftete den Altar aber der Hansestadt. Dem Bericht zufolge begründet Lettland die Rückforderung damit, dass Lübeck den Altar gar nicht an die Erben zurückgeben hätte dürfen. | NDR Schleswig-Holstein 22.09.2024 09:00 Uhr

Wetter: Spätsommertag im Norden

Heute ist es wieder sonnig und trocken. Wenige lockere Wolkenfelder ändern daran auch später am Tag nichts. Die Höchstwerte liegen bei 19 Grad in Heiligenhafen und bei 24 Grad in Pinneberg. Abends liegen die Temperaturen bei 18 Grad in Süderbrarup und 21 Grad in Müssen. In der Nacht zu Montag bleibt es trocken, die Tiefstwerte liegen dann bei 14 Grad auf Sylt und 9 Grad in Bad Oldesloe, im Binnenland wird es teils auch noch kälter. | NDR Schleswig-Holstein 22.09.2024 10:00 Uhr

