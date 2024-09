Max Mutzke singt bei Spätsommerwetter in Kiel gegen soziale Kälte Stand: 22.09.2024 13:50 Uhr Er sagt, dass jeder Mensch ein Recht auf eine Wohnung hat. Deshalb hat Max Mutzke bereits zum dritten Mal beim Benefiz-Open-Air-Konzert der Kieler Stadtmission mitgemacht.

2.000 Menschen sind am Sonnabend auf die Krusenkoppel in Kiel gekommen, vor allem um ihn zu sehen: Max Mutzke. Beim Konzert gegen die Kälte der Kieler Stadtmission verzichtete der Künstler auf einen Teil seiner Gage, um obdachlosen Menschen zu helfen. Mit seiner vierköpfigen Band performte er Songs wie "Marie", "Unsere Nacht", "Whiskey Baby" oder "Schwarz auf Weiß".

Konzert bei schönem Spätsommerwetter

Dass das Motto des Benefiz-Open-Air-Konzerts nicht zum schönen Spätsommerwetter passte, war für Mutzke natürlich kein Problem. "Es geht ja um soziale Kälte", erklärte der Musiker aus dem Schwarzwald NDR Schleswig-Holstein. Mit seiner Band war er übrigens schon zum dritten Mal bei einem Konzert gegen die Kälte in Kiel dabei.

Mutzke: Jeder Mensch braucht eine Wohnung

Das Gefühl von Heimat sei ein Menschenrecht, sagte Mutzke. "Es ist umso tragischer, wie viele Hundert Millionen Menschen mittlerweile obdachlos und auf der Flucht sind." In der Gesellschaft nehme die Unterstützung für obdachlose Menschen ab. "Da keine Antipathien und keinen Hass zu schüren, ist wahnsinnig wichtig", so Mutzke. Jeder Mensch brauche seine eigene Privatspähre. Jedem Menschen solle eine Wohnung gewährleistet werden, so der Künstler.

30.000 Euro kommen zusammen

Mit dem Erlös des Konzertes war Karin Helmer von der Stadtmission zufrieden. Etwa 30.000 Euro kamen zusammen - durch den Verkauf der Tickets, durch das gastronomische Angebot und durch Spenden. "Diese Summe ist eine unschätzbare Unterstützung unserer gemeinnützigen Arbeit", sagte Helmer. "Da die Zahl der wohnungslosen Menschen stetig steigt, ist jede Hilfe derzeit besonders wertvoll."

