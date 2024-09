Stand: 21.09.2024 11:08 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Zwei Verletzte nach Messerstichen in Kiel-Gaarden

In Kiel sind gestern zwei Menschen durch Messerstiche schwer verletzt worden. Am Nachmittag waren im Stadtteil Gaarden nach Angaben der Polizei fünf Männer in Streit geraten. Die beiden Opfer - 18 und 26 Jahre alt - mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die mutmaßlichen Täter wurden festgenommen. Die Ursache des Streits ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 21.09.2024 12:00 Uhr

Drei Menschen bei Unfall in Reinbek verletzt

Bei einem Unfall in Reinbek im Kreis Stormarn sind am Freitagabend drei Menschen verletzt worden. Laut Polizei prallte ein Motorradfahrer mit Sozia beim Abbiegen mit einem Auto zusammen. Die beiden Motorradfahrer mussten ins Krankenhaus gebracht werden, der Autofahrer wurde leicht verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 21.09.2024 10:00 Uhr

Blauzungenkrankheit breitet sich weiter aus

In Schleswig-Holstein sind laut Landwirtschaftsministerium aktuell bereits 1.318 tierhaltende Betriebe betroffen. Das ist ein Anstieg um knapp 20 Prozent innerhalb von gut einer Woche. Die Infektionsschwerpunkte sind die Kreise Dithmarschen und Nordfriesland. Schafhalter bangen wegen der Seuche um ihre Existenz. Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU) hat am Freitag einen schafhaltenden Betrieb in Vollerwiek (Kreis Nordfriesland) besucht. Vor allem bei Schafen führt die Blauzungenkrankheit zu schweren Krankheitsverläufen und vielen Todesfälle, so Schwarz. | NDR Schleswig-Holstein 21.09.2024 08:00 Uhr

Bundesliga: Holstein Kiel will ersten Punkt holen

Für Holstein Kiel steht heute Nachmittag das Auswärtsspiel beim VfL Bochum auf dem Programm. Im vierten Anlauf will Holstein die ersten Punkte in der Fußball-Bundesliga holen. Die 1:6-Klatsche gegen Bayern München haben die Kieler schnell abgehakt - heute erwartet sie ein ganz anderes Spiel. Der VfL Bochum ist ebenfalls mit drei Niederlagen in die Saison gestartet, dürfte von den bisherigen Gegnern am ehesten auf Augenhöhe mit der KSV sein - und auf lange Sicht ein Konkurrent um den Klassenerhalt. Von einem Endspiel will Holstein-Trainer Marcel Rapp allerdings nichts wissen. Er selbst kehrt nach Rot-Sperre zurück an die Seitenlinie. | NDR Schleswig-Holstein 21.09.2024 08:00 Uhr

Caravan-Messe in Rendsburg

Die Veranstalter der Messe "Caravan und Co" in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) haben eine positive Zwischenbilanz der Ausstellung gezogen. Bis zum Sonntagabend erwarten die Organisatoren einen neuen Besucherrekord. Mehr als 130 Aussteller präsentieren auf der Messe Neuheiten der Camping-Branche. Die Veranstalter rechnen mit insgesamt 24.000 Besuchern. | NDR Schleswig-Holstein 21.09.2024 06:00 Uhr

Große Sturmflutübung im Amt Wilstermarsch

Heute gibt es in der Wilstermarsch (Kreis Steinburg) entlang der Elbe eine große Sturmflut-Übung von Feuerwehr, THW, Polizei, DRK und Bundeswehr. Geprobt wird der Ernstfall: Sturm aus Westen drückt das Wasser an die Küste und auch in die tideabhängigen Flüsse wie Elbe und Stör. Der Druck auf die Deiche nimmt zu - im schlimmsten Fall können sie brechen. Um auf eine solche Situation reagieren zu können, werden heute am Elbdeich zwischen AKW Brunsbüttel und Störsperrwerk alle notwendigen Maßnahmen durchgespielt. Interessierte sind durchaus willkommen, um sich den Ablauf einer solchen Übung anzusehen. | NDR Schleswig-Holstein 21.09.2024 06:00 Uhr

Wetter: Sonnig und trocken

Heute Nachmittag ist es überwiegend sonnig und trocken bei nur wenigen Wolkenfeldern. Die Höchstwerte liegen bei 20 Grad in Großenbrode (Kreis Ostholstein) bis 23 Grad in Ahrensburg (Kreis Stormarn). Es weht schwacher bis mäßiger Ostwind. | NDR Schleswig-Holstein 21.09.2024 12:00 Uhr

