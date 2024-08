Stand: 11.08.2024 11:40 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Großeinsatz für Feuerwehr in Wesselburen - zwei Häuser niedergebrannt

Dutzende Feuerwehrleute im Kreis Dithmarschen sind zu einem Großeinsatz in der Nacht zu Sonntag ausgerückt. In der Innenstadt von Wesselburen war um kurz nach 2 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Beim Eintreffen brannte ein Einfamilienhaus bereits "in voller Ausdehnung", so die Feuerwehr. Mehrere Personen wurden aus dem Gebäude gerettet. Fünf Menschen wurden leicht verletzt. Die Süderstraße ist in dem Bereich eng bebaut. Die Flammen griffen deshalb trotz des massiven Löscheinsatzes auf ein Nachbarhaus über. Von beiden Gebäuden stehen nur noch die Grundmauern. Weitere Nachbarhäuser konnte die Feuerwehr aber nach eigenen Angaben schützen. Derzeit laufen noch Nachlöscharbeiten. | NDR Schleswig-Holstein 11.08.2024 12:00 Uhr

Wattenmeerbewohner leiden unter Klimawandel

Das Wattenmeer verändert sich wegen des Klimawandels in bisher nicht da gewesener Geschwindigkeit. Das haben rund 30 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung in ihrer Station auf Sylt (Kreis Nordfriesland) herausgefunden. In ihrem Bericht heißt es, dass sich das Wattenmeer in der südöstlichen Nordsee schneller erwärme als viele andere gemäßigte Küstengebiete. Die Oberflächentemperatur des Wassers sei in den vergangenen 60 Jahren um fast zwei Grad gestiegen. Unter den Folgen leiden dem Bericht zufolge unter anderem Fische wie der Kabeljau. | NDR Schleswig-Holstein 11.08.2024 11:00 Uhr

Kiel: Straßensperrungen wegen Förde-Triathlon

Zum 35. Mal findet heute in Kiel der Förde-Triathlon statt. Mehr als 420 Männer und Frauen und 35 Staffeln sind laut Veranstalter über die Triathlon-Sprintdistanz in Kiel dabei. Sie müssen jeweils einen halben Kilometer schwimmen, 22 Kilometer Radfahren und im Anschluss gut fünf Kilometer laufen. Die Strecke führt an der Kiellinie entlang und über den Düsternbrooker Weg wieder zurück. Beide Straßen sind deshalb nach Angaben der Veranstalter in weiten Teilen gesperrt. Auch Busse halten teilweise woanders. Für Anlieger und alle, die mit dem Rad oder zu Fuß unterwegs sind, gibt es mehrere Schleusen, um die Strecke zu kreuzen. | NDR Schleswig-Holstein 11.08.2024 09:00 Uhr

Holstein Kiel mit Niederlage gegen AS Saint-Étienne

Fußball-Aufsteiger Holstein Kiel hat am Sonnabend ein Testspiel gegen den französischen Erstligisten

AS Saint-Étienne mit 2:3 verloren. KSV-Kapitän Lewis Holtby macht sich dennoch keine Sorgen: "Wir haben ein gutes Spiel gemacht, bis auf die zehn Minuten, wo wir zwei Gegentore bekommen haben. Aber ich habe heute sehr viel Positives gesehen." Die Mannschaft müsse jetzt im Training mehr Selbstvertrauen sammeln, so Holtby. Am kommenden Sonnabend steht das erste Pflichtspiel für Kiel an: In der ersten Runde des DFB-Pokals spielen die "Störche" gegen Drittliga-Aufsteiger Alemannia Aachen. | NDR Schleswig-Holstein 11.08.2024 08:00 Uhr

