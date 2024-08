Stand: 03.08.2024 07:58 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Mehrere Feuer in der Nacht in SH

Gleich mehrfach musste die Feuerwehr in Schleswig-Holstein in der vergangenen Nacht ausrücken. Nach Angaben der Leitstelle brennen in Bilsen (Kreis Pinneberg) seit kurz vor Mitternacht etwa 700 Rundballen auf einem freien Feld. Ein Sprecher der Leitstelle geht davon aus, dass der Einsatz wahrscheinlich noch bis in den späten Nachmittag geht. In Niebüll (Kreis Nordfriesland) brennt seit kurz nach drei Uhr eine Lagerhalle einer Dachdeckerfirma in der Rudolf-Diesel-Straße. Dort brennen Reet und mehrere Radlader. In Heide (Kreis Dithmarschen) ist die Feuerwehr seit kurz nach fünf Uhr in der Straße "Schumacherort" im Einsatz. Dort brennt es im ersten und zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses. Fünf Menschen konnten unverletzt gerettet werden. Insgesamt waren laut Rettungsleitstellen in der Spitze bei allen Bränden mehr als 300 Kräfte im Einsatz. | NDR Schleswig-Holstein 03.08.2024 08:00 Uhr

Tourismusbranche SH: Noch freie Zimmer und Ferienwohnungen

An der Flensburger Förde liegt die Auslastung nach Angaben der Tourismusbranche momentan bei 75 Prozent. An den Wochenenden seien die Unterkünfte aber meistens ausgebucht, so ein Sprecher der Tourismus Agentur Flensburger Förde. An der Lübecker Bucht liegt die Auslastung der Hotels und Ferienwohnungen derzeit bei 80 bis 90 Prozent. Ab dem 10. August gibt es wieder mehr freie Unterkünfte, erklärt eine Sprecherin der Tourismus-Agentur Lübecker Bucht. In diesem Jahr läuft es offenbar in vielen Regionen im Land nicht so wie erhofft. So ist zum Beispiel die Auslastung laut Nordseetourismus auf den nordfriesischen Inseln leicht schwächer als 2023. | NDR Schleswig-Holstein 03.08.2024 08:00 Uhr

Wetter: Erst Sonne später Regen und Gewitter

Heute zuerst freundlich mit Sonne; später ziehen von Westen her Wolken auf; im Verlauf von Dithmarschen und der Elbe her einige Schauer und Gewitter. Am längsten trocken sowie am meisten Sonne an der Ostsee und im Norden. Höchstwerte 21 Grad auf Amrum (Kreis Nordfriesland) bis 26 Grad in Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg). Schwacher, teils mäßiger, zunächst auf Süd, später auf West drehender Wind. | NDR Schleswig-Holstein 03.08.2024 08:00 Uhr

