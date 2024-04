Stand: 14.04.2024 10:41 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Verkehrsunfall in Elmshorn: Auto bleibt auf Seite liegen

Am Sonntagmorgen ist in Elmshorn (Kreis Pinneberg) ein 23-Jähriger mit seinem Wagen von der Straße Kaltenweise abgekommen und gegen eine Straßenlaterne gefahren. Der Wagen blieb auf der Seite stehen, so die Polizei. Da der Fahrer vermutlich betrunken war, wurde ihm Blut zur Untersuchung abgenommen. | NDR Schleswig-Holstein 14.04.2024 10:00 Uhr

Zahl der Konfirmationen in SH stark gesunken

In Schleswig-Holstein stehen nach Angaben der Kirchen im April und Mai wieder mehrere tausend Konfirmationen und Firmungen an. Die Zahl der Konfirmationen ist in den letzten Jahren laut Statistik jedoch stark gesunken. Vor zehn Jahren gab es im Land noch etwa 2.200 Feiern, dieses Jahr fast nur noch halb so viele. Landespastorin Annika Woydack vermutet, es gebe heute einfach weniger Jugendliche als früher. Zudem würden viele Eltern nicht mehr so häufig mit ihren Kindern in den Gottesdienst gehen. Einige Kirchengemeinden versuchen mit besonderen Angeboten dem Trend entgegen zu steuern, zum Beispiel mit Konfi-Freizeiten und Kirchencamps. | NDR Schleswig-Holstein 14.04.2024 09:00 Uhr

Bombenentschärfung in Kiel-Dietrichsdorf am Sonntag

Am Sonntag wird im Kieler Stadtteil Neumühlen-Dietrichsdorf eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Laut Polizei müssen bis 11 Uhr etwa 7.300 Menschen innerhalb des Sicherheitsbereichs ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Während der Entschärfung steht die Ellerbeker Schule als Ersatzunterkunft zur Verfügung. Die Polizei sperrte mehrere Straßen ab - die B502 ist jedoch nicht davon betroffen. Auch der Schiffsverkehr wird in dem Bereich während der Entschärfung eingestellt. Der 500 Kilogramm schwere Blindgänger wurde nach Angaben des Kampfmittelräumdienstes bei Sondierungsarbeiten in der Schwentine entdeckt. | NDR Schleswig-Holstein 14.04.2024 09:00 Uhr

Reinbek: Bus auf A24 drohte umzukippen

Am Sonntagmorgen hat ein Bus auf der A24 bei Reinbek (Kreis Stormarn) in Richtung Berlin für einen größeren Feuerwehreinsatz gesorgt: Nach Angaben der Polizei fuhr sich ein Bus mit sechs Insassen und dem Busfahrer auf dem Grünstreifen fest und drohte umzukippen. Die Feuerwehr sicherte den Bus bis ein Abschleppunternehmen kam. Im Anschluss konnte der Bus seine Fahrt fortsetzen. | NDR Schleswig-Holstein 14.04.2024 08:00 Uhr

Handball: Flensburg verpasst Pokalfinale

Die SG Flensburg Handewitt hat den Einzug in das Endspiel um den deutschen Handball-Pokal verpasst. Gegen die MT Melsungen musste sich die SG deutlich mit 28:33 (11:16) geschlagen geben. Melsungen trifft heute Nachmittag im Finale auf Champions-League-Sieger SC Magdeburg. | NDR Schleswig-Holstein 14.04.2024 08:00 Uhr

Wetter: Heiter bis wolkig, nur vereinzelt Regen

Heute ist es in Schleswig-Holstein heiter bis wolkig , nur vereinzelt regnet es. Teilweise kann auch die Sonne scheinen. Maximal werden es 11 Grad in Leck (Kreis Nordfriesland) bis 14 Grad in Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg). Der Wind weht mäßig bis frisch aus westlicher Richtung mit starken bis stürmischen Böen. An der See kann es Sturmböen geben. | NDR Schleswig-Holstein 14.04.2024 08:00 Uhr

Archiv 4 Min Nachrichten 20:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.04.2024 | 10:00 Uhr