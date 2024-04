A24: Tourbus von Mark Forster drohte umzukippen Stand: 14.04.2024 12:36 Uhr Am Sonntagmorgen ist einer der Tourbusse von Sänger Mark Forster auf der A24 bei Reinbek beinahe umgekippt. Die Feuerwehr konnte das verhindern. Verletzt wurde niemand.

Am Sonntagmorgen hat ein ein Bus auf der A24 bei Reinbek (Kreis Stormarn) in Richtung Berlin für einen größeren Feuerwehreinsatz gesorgt. Nach Angaben der Polizei fuhr sich ein Bus mit sechs Insassen und dem Busfahrer auf dem Grünstreifen fest und drohte in den Graben zu kippen. Die Feuerwehr sicherte den Bus, bis ein Abschleppunternehmen kam und ihn bergen konnte. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Bei den Insassen handelte es sich um die Band des Sängers Mark Forster, der am Sonnabend einen Konzertauftritt in Kiel hatte. Die Musiker konnten in einem anderen Tourbus die Fahrt fortsetzen.

