B202 nach St. Peter Ording gesperrt

Die B202 ist ab Montag im Verlauf der Ortsdurchfahrt von Tating (Kreis Nordfriesland) wegen Bauarbeiten bis Juni voll gesperrt. Der Breitband-Zweckverband Nordfriesland führt dort Arbeiten für das Glasfasernetz in der Region durch. Laut einem Sprecher des Amtes Eiderstedt werden außerdem die Regenentwässerung und die Gehwege saniert. Die Bauarbeiten dauern bis einschließlich 7. Juni. Eine Umleitung ist ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 07.04.2024 12:00 Uhr

LIDA: Weiter viele antisemitische Vorfälle in SH

Auch ein halbes Jahr nach dem Angriff der radikal-islamistischen Hamas auf Israel gibt es in Schleswig-Holstein viele antisemitische Vorfälle. Ihre Zahl bewege sich weiterhin auf einem hohen Niveau, teilte die landesweite Informations- und Dokumentationsstelle Antisemitismus (LIDA) mit. Viele Jugendliche trauten sich nicht, sich in der Schule öffentlich als Juden erkennen zu geben, weil sie Angst vor Antisemitismus hätten, sagt Viktoria Ladyshenski von der Jüdischen Gemeinde Kiel. Insgesamt sei das jüdische Leben nach wie vor eingeschränkt. | NDR Schleswig-Holstein 07.04.2024 10:00 Uhr

THW Kiel gewinnt gegen HC Erlangen, Flensburg-Handewitt nur Remis

Während Handball-Rekordmeister THW Kiel am Samstagabend mit Mühe zu Hause zu einem 31:27 (12:16) gegen den HC Erlangen kam, musste sich die SG Flensburg-Handewitt mit einem Punkt begnügen. Das Team gab beim 25:25 (10:13) bei der MT Melsungen kurz vor Schluss den Sieg aus den Händen. | NDR Schleswig-Holstein 07.04.2024 10:00 Uhr

Mehr Balkonkraftwerke bundesweit, SH fördert nicht mehr

Die Zahl der sogenannten Balkonkraftwerke steigt in Deutschland stetig an. Das zeigen Zahlen eines offiziellen Datenregisters. Allein im ersten Quartal kamen demnach 50.000 Geräte dazu. In Schleswig-Holstein hatte die Landesregierung jüngst beschlossen, Balkonkraftwerke nicht mehr zu fördern. Seit Anfang 2023 konnten Bewohner ihre Balkone mit Mini-Solaranlagen ausstatten. | NDR Schleswig-Holstein 07.04.2024 10:00 Uhr

Das Wetter: Warm, gebietsweise Regen

Heute ist es wechselnd bewölkt, in einigen Gebieten regnet es, andernorts ist es trocken. Vor allem zur Nordsee hin scheint die Sonne. Die Höchstwerte liegen bei 12 Grad in List auf Sylt und bei 20 Grad in Lübeck. Die Abendtemperaturen um 18 Uhr liegen bei 11 Grad in Westerland, 15 Grad in Husum und 19 Grad in Ratzeburg. In der Nacht zum Montag ist es von der Elbe bis nach Lauenburg und ins südliche Ostholstein zunehmend stark bewölkt, zum Teil regnet es. Nach Norden hin lockert es auf und bleibt meist trocken. Die Tiefstwerte liegen bei 11 Grad in Mölln und bei 8 Grad am Fehmarnsund. | NDR Schleswig-Holstein 07.04.2024 08:00 Uhr

