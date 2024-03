Stand: 31.03.2024 11:50 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Weniger Bundeswehr-Rekruten in Schleswig-Holstein

Bei der Bundeswehr in Schleswig-Holstein ist die Zahl der Rekruten im vergangenen Jahr zurückgegangen. 2023 hat die Bundeswehr knapp 1.000 Menschen als Rekruten angeworben. Trotz der Personaloffensive waren das jedoch mehr als 100 weniger als noch im Jahr davor, so das Bundesverteidungsministerium. Bundesweit haben sich fast 19.000 Menschen für die Truppe entschieden. Damit blieb die Zahl der Rekruten deutschlandweit fast unverändert. Knapp elf Prozent waren bei ihrer Einstellung erst 17 Jahre alt. Eigentlich hatten SPD, Grüne und FDP im Koalitionsvertrag vereinbart, dass nur Volljährige zur Bundeswehr dürfen. Minderjährige müssen laut Verteidigungsministerium einen umfassenden Eignungstest absolvieren, auch die Eltern müssen der Ausbildung zustimmen. | NDR Schleswig-Holstein 31.03.2024 12:00 Uhr

Molke-Laster auf B200 bei Jörl im Graben gelandet

Auf der B200 zwischen Flensburg und Husum ist bei Jörl (Kreis Schleswig-Flensburg) am Sonntagvormittag ein Lkw im Graben gelandet. Der Tanklaster hatte etwa 20.000 Liter Molke geladen. Die Molke und auch der Diesel sind ausgelaufen. Rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten die insgesamt vier Lecks im Tankkessel abdichten. Die B200 ist bis auf weiteres voll gesperrt. Der Fahrer blieb laut Feuerwehr unverletzt. | NDR Schleswig-Holstein 31.03.2024 12:00 Uhr

Feuerwehren aus SH helfen bei Brand im dänischen Krusau

Bei einem Brand eines Einfamilienhauses in Krusau in Dänemark haben am frühen Sonntagmorgen auch rund 30 Einsatzkräfte aus Ellund und Harrislee (beide Kreis Schleswig-Flensburg) bei den Löscharbeiten geholfen. Für Richard Andersen von der Freiwilligen Feuerwehr Ellund ist die grenzüberschreitende Hilfe ganz selbstverständlich. Verständnisprobleme gab es nicht - vor Ort laufe die Kommunikation entweder durch die nachbarschaftliche Sprache oder mithilfe der sogenannten Verbindungsoffiziere, die beide Sprachen fließend beherrschen, so Andersen. Das Einfamilienhaus in Krusau wurde durch den Brand komplett zerstört. Nach zwei Stunden war der Einsatz für die beiden Feuerwehren aus Schleswig-Holstein beendet. | NDR Schleswig-Holstein 31.03.2024 10:00 Uhr

Osterfeuer sorgen für Fehlalarme bei Feuerwehr

Wegen des Brandgeruchs von Osterfeuern, die am Samstagabend in vielen Orten in Schleswig-Holstein stattfanden, gingen bei den Feuerwehren zahlreiche Notrufe ein. Die Einsatzkräfte mussten mehr als ein Dutzend Mal ausrücken, wie die Einsatzleitstellen der Feuerwehren im Land berichten. Sie schauten zur Sicherheit nach - es waren dann jedoch immer Fehlalarme. Solche Einsätze gab es zum Beispiel in mehreren Orten an der Westküste oder am Uni-Klinikum in Kiel. Dort wurde wegen des Alarms die Notaufnahme geräumt. | NDR Schleswig-Holstein 31.03.2024 09:00 Uhr

Gegen Hass und Gewalt: Osterbotschaften der Kirchen im Zeichen von Frieden und Gemeinschaft

Die Gemeinschaft und der Frieden stehen in Anbetracht von Krieg und Gewalt im Mittelpunkt der diesjährigen Osterbotschaften der Kirchen im Land. Ostern heißt in diesem Jahr für die Bischöfin der Nordkirche, Kirsten Fehrs, Hass und Gewalt die Stirn zu bieten. Sie ruft außerdem dazu auf, der Lethargie, der Resignation und der Mutlosigkeit zu entfliehen. Die Welt brauche einen Neuanfang, denn sie muss anders werden, sagt die Bischöfin. Für den katholischen Erzbischof Stefan Heße steht Ostern in diesem Jahr für das Leben und die Würde des Menschen. In seiner Osterbotschaft geht es um Frieden und Krieg, denn viele Menschen lebten nach wie vor in Angst, erklärt er. Deshalb denkt er vor allem an all die Menschen in der Ukraine, aber auch an die Menschen, die woanders im Krieg leben müssen und auf der Flucht sind. | NDR Schleswig-Holstein 31.03.2024 09:00 Uhr

Holstein Kiel siegt mit 2:0 gegen Hansa Rostock

Holstein Kiel hat sich im Nordduell am Sonnabend gegen Hansa Rockstock durchgesetzt und mit 2:0 gewonnen. Damit bleiben die Kieler auf dem zweiten Tabellenplatz und halten Kurs Richtung Erste Bundesliga. Für die Kieler trafen Steven Skrzybski in der 3. und Lewis Holtby in der 57. Spielminute. | NDR Schleswig-Holstein 31.03.2024 08:00 Uhr

SG Flensburg-Handewitt gewinnt gegen TSV Hannover-Burgdorf

Die SG Flensburg-Handewitt hat am Sonnabend gegen die TSV Hannover-Burgdorf mit 31:28 gewonnen. Damit bleibt die SG in der Handball-Bundesliga auf Distanz zum Spitzenduo Berlin und Magdeburg und hat den dritten Tabellenplatz gefestigt. | NDR Schleswig-Holstein 31.03.2024 08:00 Uhr

Wetter: Wolken und teilweise Regen, hier und da Sonneschein zu Ostern

Am Nachmittag ist der Himmel überwiegend bewölkt, gelegentlich regnet es etwas. Später zieht der Regen über die Ostsee ab. Hin und wieder gibt es auch aufgelockerte Phasen, teils mit ein wenig Sonnenschein, vor allem im Süden. Höchstwerte 9 Grad in Hohwacht (Kreis Plön) bis 15 Grad in Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg). | NDR Schleswig-Holstein 30.03.2024 16:00 Uhr

