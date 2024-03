Stand: 30.03.2024 10:46 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Ostermärsche in SH an diesem Wochenende

In Schleswig-Holstein finden am Wochenende mehrere Ostermärsche statt. Bereits an Karfreitag zogen laut Polizei 150 Menschen von Schleswig aus zum Fliegerhorst Jagel (Kreis Schleswig-Flensburg). Weitere Demos gibt es heute ab 10 Uhr in Wedel (Kreis Pinneberg) und ab 11 Uhr in Eutin (Kreis Ostholstein) und Flensburg. Am Nachmittag sind noch Ostermärsche in Kiel und Lübeck geplant. Start ist um 13 Uhr auf dem Vinetaplatz in Kiel-Gaarden und um 14 Uhr am Lübecker Rathaus. Die Veranstalter in beiden Städten rechnen zusammen mit mehreren hundert Teilnehmern. Weil für die Demos Straßen gesperrt sind, müssen Autofahrer laut Polizei mehr Zeit einplanen. | NDR Schleswig-Holstein 30.03.2024 10:00 Uhr

Sondertermine für Blutspenden in SH

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) ruft an diesem Wochenende verstärkt zum Blutspenden auf. Damit über die Osterfeiertage genügend Blutpräparate da sind, bietet das DRK auch Sondertermine an. Zum Beispiel in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg), in Schleswig, in Pinneberg oder in Heide (Kreis Dithmarschen). Laut einer Sprecherin des Blutspendedienstes seien diese Sondertermine notwendig, um die Versorgung mit Blutpräparaten über Ostern stabil zu halten – zum Beispiel für Unfallopfer oder Tumorpatienten. Grundsätzlich sei die Versorgungslage aber stabil, so die Sprecherin. | NDR Schleswig-Holstein 29.03.2024 09:00 Uhr

Tödlicher Motorradunfall nahe Nordstrand

Bei einem schweren Motorradunfall im Kreis Nordfriesland ist am Freitag eine junge Frau gestorben. Sie saß als Beifahrerin auf einem Motorrad. Der Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt. Die beiden hatten den Angaben der Polizei zufolge versucht, auf der Landstraße 30 Richtung Nordstrand eine Pkw-Kolonne zu überholen. Weil plötzlich ein Auto ausscherte, kam es zu einem Zusammenstoß. Die L30 war an der Stelle für zweieinhalb Stunden gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 30.03.2024 08:00 Uhr

Wetter: Frühlingshaft mild und weitgehend trocken

Heute wechseln sich Sonne und Wolken ab, dabei bleibt es meist trocken. Teilweise kann der Himmel durch Saharastaub eingetrübt sein. Später sind an der Westküste einzelne Regenschauer möglich. Dazu ist es mild - die Höchstwerte liegen bei 11 Grad auf Fehmarn und bis zu 20 Grad in Geesthacht (Kreis Herzogtum-Lauenburg). | NDR Schleswig-Holstein 30.03.2024 08:00 Uhr

