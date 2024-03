Stand: 29.03.2024 11:06 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Ostermarsch in Jagel

Mit Kundgebungen in mehreren Städten haben die diesjährigen Ostermärsche der Friedensbewegung begonnen. Bis zum Ostermontag sind bundesweit in mehr als 100 Orten Demonstrationen, Mahnwachen und Fahrradtouren geplant. Das teilte das Netzwerk Friedenskooperative in Bonn mit. In Schleswig-Holstein gibt es am Mittag eine Kundgebung in Jagel im Kreis Schleswig-Flensburg. Anschließend ist laut Veranstalter eine Demo am Fliegerhorst geplant. Die Ostermarschierer fordern vor allem ein Ende der Kriege in der Ukraine und im Gaza-Streifen. | NDR Schleswig-Holstein 29.03.2024 11:00 Uhr

Viel Verkehr auf den Straßen zu Ostern

Zum Start der Osterferien ist auf den Straßen wieder viel los. Laut ADAC sind der Gründonnerstag und der Ostermontag die staureichsten Tage des langen Osterwochenendes. Rekordstaus blieben am Donnerstag in Schleswig-Holstein aber aus. Von Staus betroffen waren vor allem die A7 und die A1, besonders auf den Abschnitten rund um Hamburg. Ab heute sollte es laut ADAC etwas ruhiger werden, weil die Berufspendler wegfallen. Der entspannteste Tag dürfte wohl der Ostersonntag werden. Am Ostermontag startet dann wieder der Rückreiseverkehr. | NDR Schleswig-Holstein 29.03.2024 09:00 Uhr

Stadtrat Wedel stimmt für Bürgermeister-Abwahl

Der Stadtrat von Wedel im Kreis Pinneberg hat am Abend für die Abwahl von Bürgermeister Gernot Kaser gestimmt. Stadtpräsident Julian Fresch teilte mit, dass der Abwahlantrag mit großer Mehrheit von 38 zu einer Stimme angenommen wurde. Die Stadtpolitiker in Wedel sind mit der Arbeit des parteilosen Bürgermeisters nicht zufrieden. Sie hatten zuvor in einer gemeinsamen Erklärung beklagt, Amtsinhaber Kaser fehlten die nötigen Eigenschaften und Fähigkeiten. Kaser wollte sich dazu nicht äußern. Die Bürgerinnen und Bürger von Wedel können nun am 9. Juni zeitgleich mit der Europawahl darüber abstimmen, ob sie einen neuen Bürgermeister wollen. | NDR Schleswig-Holstein 29.03.2024 09:00 Uhr

Weiche Flensburg zittert weiter um Klassenerhalt

In der Fußball Regionalliga ist Eintracht Norderstedt dem Klassenerhalt einen großen Schritt näher gekommen. Weiche Flensburg dagegen muss weiter zittern. In der Partie zwischen Weiche Flensburg und Drochtersen Assel gelang Jannic Ehlers in der 94. Minute der Treffer zum für Flensburg so wichtigen 2:2. Auch die Fans von Eintracht Norderstedt mussten sich lange gedulden, ehe sich der Tabellenzwölfte den 2:0-Sieg und damit die drei Punkte durch die Treffer von Yannic Nuxoll und Nick Selutin in der 75. und 90. Minute sichern konnte. Während Norderstedt nun mit dem Klassenerhalt rechnen kann, wird in Flensburg weiter gezittert. | NDR Schleswig-Holstein 29.03.2024 09:00 Uhr

Eingeschränkter Bahnverkehr bei Elmshorn

Ab heute Abend sorgt eine Großbaustelle bei Elmshorn (Kreis Pinneberg) für viele Zugausfälle. Grund ist, dass die rund 40 Jahre alten Gleise erneuert werden und der Unterboden befestigt werden soll. Von der Baustelle sind viele der Regional- und Fernverkehrszüge betroffen, die über den Abschnitt bei Elmshorn fahren. Teilweise werden Busse als Ersatz eingesetzt. Der Regionalexpress 7 zwischen Neumünster und Hamburg fällt ersatzlos aus. Reisende müssen auf die Linie RE 70 ausweichen. Zwischen Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) und Neumünster fällt rund die Hälfte der Verbindungen der Regionalbahn 82 aus, weil Güterzüge umgeleitet werden müssen. Im April werde wirklich sehr viel gebaut, hieß es von der Bahn. Ab Mitte April ist voraussichtlich zumindest der Flaschenhals bei Elmshorn wieder auf. | NDR Schleswig-Holstein 29.03.2024 08:00 Uhr

Mehr Geld für UKSH-Ärzte

Ärztinnen und Ärzte an den meisten Unikliniken in Deutschland bekommen mehr Geld. Laut Gewerkschaft Marburger Bund gibt es einen Tarifabschluss. Demnach werden die Gehälter um schrittweise zehn Prozent angehoben, auch an den Standorten Kiel und Lübeck. Außerdem wird die wöchentliche Arbeitszeit von 42 auf 40 Stunden verkürzt, bei vollem Lohnausgleich. | NDR Schleswig-Holstein 29.03.2024 08:00 Uhr

Lübecker Kreuzweg über das "Was eint"

Zum Karfreitag erwarten die katholische und evangelische Kirche mehrere hundert Menschen zum ökumenischen Kreuzweg in Lübeck. Es ist einer der ältesten bundesweit und beginnt um 10 Uhr an der Jakobikirche auf der Lübecker Altstadtinsel. In diesem Jahr steht der Kreuzweg unter dem Motto: "Was eint". Darüber sprechen an fünf Stationen unter anderem Bischöfin Kirsten Fehrs und Erzbischof Stefan Heße und Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU). Mit einem Holzkreuz ziehen die Teilnehmenden von der Jakobi-Kirche in der Altstadt zum Jerusalemsberg außerhalb der Innenstadt und erinnern an das Leiden und Sterben Jesu Christi. | NDR Schleswig-Holstein 29.03.2024 08:00 Uhr

Wetter: Erst Schauer, dann Auflockerungen

Am Karfreitagmittag ist es vor allem bewölkt. Vereinzelt fallen ein paar Tropfen Regen, örtlich sind auch Schauer möglich. Im Laufe des Nachmittags ziehen die Wolken ab und es kommt zu Auflockerungen. Die Höchstwerte liegen bei 11 Grad an den Küsten und 14 Grad in Hamburg. In der Nacht zum Sonnabend ist es zunächst wechselnd, später stark bewölkt mit leichtem Regen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 8 und 5 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 29.03.2024 08:00 Uhr

