Bombenentschärfung in Kiel-Elmschenhagen läuft

Im Kieler Stadtteil Elmschenhagen wird heute erneut eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Sie liegt in derselben Kleingartensiedlung wie die vier amerikanischen Fliegerbomben, die vor zwei Wochen in Elmschenhagen entschärft worden waren. Daher mussten erneut rund 3.200 Menschen aus etwa 1.600 Haushalten ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Auch die Bundesstraße 76 ist aktuell zwischen Wehdenweg und Wellseedamm in beiden Richtungen gesperrt. Wie lange die Entschärfung dauern wird, kann die Polizei nicht abschätzen. Als Ersatzunterkunft steht die Lilli-Martius-Schule in Kiel-Elmschenhagen zur Verfügung. | NDR Schleswig-Holstein 24.03.2024 10:00 Uhr

Unfall mit Todesfolge bei Bornhöved

Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos auf der B430 bei Bornhöved (Kreis Segeberg) ist ein Mann tödlich verletzt worden. Rettungskräfte brachten den 73-Jährigen am Sonnabend in ein Krankenhaus, wo er kurz darauf verstarb. Der Fahrer des anderen Wagens wurde laut Polizei bei dem Unfall ebenfalls schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 24.03.2024 09:00 Uhr

Flintbek: Stichwahl um Bürgermeisteramt am Sonntag

In Flintbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) entscheidet heute eine Stichwahl, wer der neue Bürgermeister wird. Dabei tritt der parteilose Stefan Bettin gegen den überparteilichen Ralf Tesler an. Im ersten Wahlgang vor zwei Wochen erhielt Bettin mit knapp 47 Prozent die meisten Stimmen, Tesler bekam rund 27 Prozent. Bettin, der von den Grünen und der FDP unterstützt wird, will unter anderem die Verwaltung Flintbeks digitaler aufstellen und die Neugestaltung des Ortskerns vorantreiben. Sein Gegenkandidat Tesler saß viele Jahre für die SPD in der Kieler Ratsversammlung und wird von den Sozialdemokraten unterstützt. Der 57-jährige will sich unter anderem für bessere Geh- und Radwege einsetzen sowie für mehr Einkaufsmöglichkeiten und Kulturangebote. | NDR Schleswig-Holstein 24.03.2024 09:00 Uhr

Unfall zwischen Bargteheide und Jersbek

Zwischen Bargteheide und Jersbek im Kreis Stormarn ist am Sonntagmorgen am Ortsausgang Richtung Delingsdorf ein VW-Bus von der Fahrbahn abgekommen. Zu Verletzten wollte die Polizei mit Hinweis auf die Ermittlungen noch nichts sagen. Möglicherweise muss dort noch ein Kran zur Bergung eingesetzt werden. | NDR Schleswig-Holstein 24.03.2024 08:00 Uhr

Nord-Derby: SG Flensburg-Handewitt besiegt Kiel

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat auch das Rückspiel gegen den THW Kiel für sich entschieden und mit 33:26 gewonnen. Für die SG war es in der Bundesliga der höchste Auswärtssieg in Kiel. Für den THW Kiel ist damit auch die Qualifikation für die Champions League dahin, wohingegen Flensburg noch Chancen hat. | NDR Schleswig-Holstein 24.03.2024 08:00 Uhr

Wetter: Nur wenig Sonne am Sonntag

Heute gibt es viele Wolken und kaum oder nur wenig Sonne, am ehesten an der Nordsee. Zudem kommt zeitweise Regen, teils schauerartig verstärkt, teils mit Graupel, vereinzelt gewittrig. Höchstwerte liegen bei 7 Grad an der Hohwachter Bucht bis 9 Grad auf Pellworm. Es weht ein schwacher bis mäßiger, vor allem an der Nordsee frischer Südwest- bis Nordwestwind. Hier sowie in Schauernähe sind auch starke bis stürmische Böen möglich, die am Abend nachlassen. | NDR Schleswig-Holstein 24.03.2024 08:00 Uhr

