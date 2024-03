Stand: 23.03.2024 10:46 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Tanklaster in Dithmarschen umgekippt

In Dithmarschen ist am Sonnabend ein Tanklaster umgekippt. Das Fahrzeug liegt laut Polizei mit den Reifen nach oben auf einer Landstraße zwischen den Ortschaften Schlichting und Bösbüttel. Wie der Unfall passiert ist, konnten zunächst weder Polizei noch Feuerwehr sagen. Der Fahrer kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Der Laster hat einen sogenannten Multi-Kraftstoff geladen, der als Gefahrgut gilt. Derzeit läuft aber nichts davon aus, hieß es am Vormittag. Die betroffene Landstraße südlich von Friedrichstadt ist voll gesperrt. Ein Kran muss den Laster aufrichten. Das werde länger dauern, sagte eine Polizeisprecherin. | NDR Schleswig-Holstein 23.03.2024 11:00 Uhr

Noch freie Unterkünft über Ostern

Die Tourismus-Fachleute an Nord- und Ostsee sowie im Binnenland freuen sich über eine gute Buchungslage über Ostern, so die Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein. Allerdings gibt es aktuell in allen Regionen noch freie Kapazitäten. Auf Föhr beispielsweise laufen die Osterbuchungen bislang schleppender als im Vorjahr - nur gut jede zweite Unterkunft ist ausgebucht. Ähnlich ist die Lage auf Amrum oder in der Region zwischen der dänischen Grenze bis zur Husumer Bucht (Kreis Nordfriesland). Auf Sylt, in St. Peter-Ording, der Holsteinischen Schweiz oder auch im Herzogtum Lauenburgdagegen sind die Unterkünfte mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser gebucht als im Vorjahr. | NDR Schleswig-Holstein 23.03.2024 10:00 Uhr

Nord-Derby zwischen THW und SG Flensburg-Handewitt

Heute steht das 110. Handball-Derby zwischen dem aktuell viertplatzierten THW Kiel und dem Tabellendritten, der SG Flensburg-Handewitt, an. Nur der Gewinner darf noch auf eine Teilnahme an der Champions League in der kommenden Saison hoffen. Im Hinspiel konnte sich die SG mit einem Tor Vorsprung durchsetzen, dafür möchten die Kieler Revanche nehmen. Die Halle ist seit Wochen restlos ausverkauft. Anwurf ist um 15.40 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 23.03.2024 10:00 Uhr

Feuer in in Achtrup und Oering - Lagerhalle und Reetdachhaus zerstört

Zwei Feuer haben am Freitagabend und in der Nacht zum Sonnabend hunderte Feuerwehrleute in Schleswig-Holstein in Atem gehalten. In Achtrup (Kreis Nordfriesland) geriet laut Polizei eine 40 Meter lange Lagerhalle in Brand. Darin waren Heu und landwirtschaftliche Geräte untergebracht. Zwei Kälber starben, dennoch konnten die Helfer verhindern, dass der angrenzende Kuhstall Feuer fing. In Oering (Kreis Segeberg) brannte zunächst ein Schuppen. Dann griffen die Flammen laut Polizei auf das angrenzende 270 Jahre alte Reetdachhaus über. 250 Feuerwehrleute aus der gesamten Region waren angerückt, doch sie konnten nicht verhindern, dass das Gebäude bis auf die Grundmauern niederbrannte. Verletzt wurde niemand, in beiden Fällen ist die Brandursache unklar. | NDR Schleswig-Holstein 23.03.2024 09:00 Uhr

AKN passt Fahrplan wegen Personalmangels an

Nach Ausfällen in den vergangenen Monaten passt die AKN den Fahrplan an. Das soll laut dem Unternehmen für mehr Zuverlässigkeit und Planbarkeit sorgen. Am Wochenende fährt die Linie A2 zwischen Neumünster und Norderstedt (Kreis Segeberg) sonnabends nur noch alle 30 statt alle 20 Minuten. Außerdem fahren statt der Nachtzüge am Wochenende hier Busse. Genauso ist es auf der Linie A1 zwischen Ulzburg-Süd und Hamburg-Eidelstedt. An Sonnabenden fahren auf der A1-Linie auch tagsüber auf der ganzen Strecke nur noch Busse. Nach Angaben einer Sprecherin werden so am Wochenende weniger Lokführer gebraucht. Unter der Woche könnten diese dann zusätzliche Schichten übernehmen. Denn Grund für die Ausfälle waren laut der Sprecherin der akute Personalmangel und mehrere Krankheitswellen. | NDR Schleswig-Holstein 23.03.2024 09:00 Uhr

Demonstrationen gegen Rechtsextremismus in SH

In Schleswig-Holstein sind heute mehrere Demonstrationen gegen Rechtsextremismus angekündigt. In Ahrensburg (Kreis Stormarn) gehen erneut die "Omas gegen Rechts" auf die Straße, heute soll ein Chor die Versammlung auf dem Rondeel ab 11 Uhr begleiten. In Reinfeld (Kreis Stormarn) ruft der Runde Tisch der Stadt unter dem Motto "5 vor 12" zusammen mit allen Fraktionen dazu auf, für Demokratie und Vielfal zusammenzustehen. In Meldorf, Büsum und Heide (Kreis Dthmarschen) rufen die "Omas gegen Rechts" zu Menschen- und Lichterketten für Demokratie auf, jeweils ab 18.30 Uhr. Darum geht es auch in Halstenbek (Kreis Pinneberg) ab 15 Uhr auf dem Rathausvorplatz. Zu dieser Demo hat auch Fridays for future aufgerufen. | NDR Schleswig-Holstein 23.03.2024 08:00 Uhr

Landwirtschaft in SH kritisiert Wachstumschancengesetz

Das gerade im Bundesrat beschlossene Wachstumschancengesetz sieht auch Entlastungen für Bäuerinnen und Bauern vor. Die Landwirtschaftsverbände in Schleswig-Holstein sind davon nicht begeistert. Der Vorschlag gehe in die richtige Richtung, aber nur in sehr kleinen Schritten, sagt Stephan Gersteuer, Generalsekretär des Bauernverbands in Schleswig-Holstein. Man brauche deutlich mehr Entlastungen vor allem bei der Bürokratie. Der Verein "Land schafft Verbindung" in Schleswig-Holstein geht deutlicher in die Kritik. Der Wegfall der Dieselsubventionen beispielsweise könne mit dem Maßnahmenpaket nicht ansatzweise ausgeglichen werden, kritisiert die Vorsitzende Uta von Schmidt-Kühl. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) ist zufrieden, dass die Bauern jetzt entlastet werden. Er fordert, dass die Bundesregierung das Paket schnell umsetzt. | NDR Schleswig-Holstein 23.03.2024 08:00 Uhr

Wetter: Wechselhaft mit Schauern

Sonne und Wolken wechseln sich ab. Dabei gibt zunächst einzelne, später von der Nordsee her mehr Schauer, vereinzelt auch mit Graupel oder Blitz und Donner. Nach Norden hin bleibt es häufiger trocken. Die Temperaturen liegen bei 7 bis 9 Grad. Im Verlauf des Tages nimmt auch der Wind zu, in Schauer- und Gewitternähe auch starke bis stürmischen Böen. | NDR Schleswig-Holstein 23.03.2024 08:00 Uhr

