Stand: 18.04.2024 17:14 Uhr Scheunenbrand in Bredenbek gelöscht

In Bredenbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat ein Großfeuer in einer Scheune am Donnerstag die Feuerwehr beschäftigt. Der Brand war am Morgen ausgebrochen und dann auch auf ein angrenzendes Einfamilienhaus übergesprungen. In der Scheune standen mehrere Schlepper und Autos, sie wurde mit einem Bagger abgerissen. Das Feuer ist laut den Einsatzkräften seit dem Nachmittag gelöscht. Einem Sprecher zufolge mussten mehrere Kilometer Wasserschläuche verlegt werden, weil im Umkreis der Scheune nur wenige Hydranten stehen. Ein Mensch hat den Angaben zufolge Rauch eingeatmet und musste im Krankenhaus behandelt werden. Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar.

