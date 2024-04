Stand: 18.04.2024 10:46 Uhr Scheunenbrand in Bredenbek

In Bredenbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) brennt eine Scheune. Laut Polizei sind darin mehrere Schlepper und Autos abgestellt. Menschen sind demnach sind nicht in Gefahr. Die Feuerwehr bittet Bewohner in Bredenbek, Ostenfeld und Bovenau Fenster und Türen geschlossen zu halten. Da der Rauch in Richtung A 210 zieht, müssen Autofahrer damit rechnen, dass ihre Sicht beeinträchtigt wird. Die Brandursache ist noch ungeklärt.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.04.2024 | 10:00 Uhr