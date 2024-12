Schafe in der Südermarsch geklaut Stand: 23.12.2024 12:16 Uhr In der Südermarsch am Norderwischweg (Kreis Nordfriesland) sind einem Schäfer 26 trächtige Muttertiere entwendet worden. Eine weitere Umzäunung in unmittelbarer Nähe wurde durchgeschnitten.

Am 17. Dezember nachmittags waren die Tiere nach Angaben der Polizei noch auf ihrer Weide. Am nächsten Tag um 11 Uhr waren sie verschwunden. Das Heck schien gewaltsam geöffnet worden zu sein und die Schafe sowie eine Stromversorgungsanlage im Wert von 500 Euro waren weg. Die Kriminalpolizei in Husum hat den Fall übernommen und nimmt Hinweise aus der Bevölkerung entgegen. Einen generellen Anstieg von Diebstählen bei Schafen konnte die Polizei nicht erkennen.

Großer Verlust für den Schäfer

Hobby-Schäfer Nils Peter Oelerich fehlen laut eigenen Angaben damit mehr als die Hälfte seiner Schafe. Glück hatte ein Schäfer, der seine Herde in der Nähe stehen hatte. Dort wurde laut der Polizei das Seil des Zauns durchgeschnitten. Die Schafe waren aber noch da und sind lediglich auf die Straße gelaufen, wo der Besitzer sie wieder einfangen konnte. Nils Peter Oelerich vermutet, dass der die Dieb es auch dort versucht hatte, aber unterbrochen wurde. Er hofft nun, dass Jemand die Tat beobachtet hat und sich bei der Kriminalpolizei in Husum meldet.

Schlagwörter zu diesem Artikel Haustiere Kreis Dithmarschen