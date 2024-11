Stand: 12.11.2024 10:17 Uhr Sanierung der Kreisstraßen in Dithmarschen hakt

Die Kreisstraße 51 in Dithmarschen zwischen Hennstedt und Horst muss dringend saniert werden. Allerdings hat der Landesbetrieb für Straßenbau- und Verkehr (LBV) nicht genügend Personal, um vollständig sanieren zu können. Für den Standort an der Westküste in Itzehoe (Kreis Steinburg) suche man vor allem Bauingenieure und Bauzeichner, so ein Sprecher der Behörde. Außerdem läuft die Finanzierung der jährlichen Großprojekte laut LBV oft länger als ein Jahr, sodass im Folgejahr nicht direkt das nächste Projekt vollständig finanziert werden kann. Der Kreis Dithmarschen hat für 2025 dem LBV keine Finanzierung für die Sanierung einer Kreisstraße in Aussicht gestellt, sodass die K51 erst 2026 oder später vollständig saniert werden kann.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.11.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenbau Kreis Dithmarschen