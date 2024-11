Stand: 25.11.2024 09:40 Uhr SH gibt jährlich 150.000 Euro gegen Afrikanische Schweinepest aus

Bisher gibt es noch keinen Fall der Afrikanischen Schweinepest in Schleswig-Holstein. Damit das möglichst so bleibt, gibt das Land jährlich 150.000 Euro aus - zum Beispiel auch für eine Übung am Montag in Hartenholm im Kreis Segeberg. Bei dieser sollen entsprechende Schutzzäune aufgebaut werden. Die Landesforsten trainieren dabei mit 30 Förstern und Jägern bestimmte Schutzgräben zu bauen. Zudem zeigen sie, wie Elektrozäune helfen sollen die Seuche einzudämmen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.11.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg