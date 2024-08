Stand: 28.08.2024 16:30 Uhr SFK fährt Fähranleger Friedrichsort wieder zweimal täglich an

Zum Schulbeginn am 2. September fährt die Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel (SFK) den Fähranleger /nachrichten/schleswig-holstein/schleswig-holstein_magazin/hintergrundbilder12024_v-contentxl.jpgFriedrichsort wieder zweimal täglich an. Der Anleger soll im kommenden Jahr saniert werden. Eine Fachfirma hat in den Sommerferien den Bereich untersucht. Laut einer SFK-Sprecherin sei dabei einiges gefunden worden. Die Arbeiten verzögern sich dadurch voraussichtlich bis Anfang Oktober. Durch die zwei Anläufe können Schulkinder zwischen Ost- und Westufer pendeln.

