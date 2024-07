Stand: 31.07.2024 09:55 Uhr Rollerunfall auf der A23 sorgt für lange Staus

Im Baustellenbereich der A23 bei Tornesch (Kreis Pinneberg) in Richtung Norden hat ein Unfall am Dienstagabend für kilometerlange Staus im Feierabendverkehr gesorgt. Laut Rettungsleitstelle war ein Rollerfahrer in Höhe der Baustelle verunglückt und dabei schwer verletzt. Nach Angaben der Leitstelle war es für die Einsatzkräfte außerdem schwierig, zur Unfallstelle zu gelanden, da die Fahrbahn im Baustellenbereich nicht breit genug war, um eine Rettungsgasse zu bilden. Da später auch ein Rettungshubschrauber am Unfallort landete, musste zudem die Gegenrichtung voll gesperrt werden. Zwischenzeitlich gab es einen Stau von knapp zehn Kilometern.

