Stand: 29.01.2025 16:11 Uhr Rendsburger soll eigene Wohnung angezündet haben

Die Polizei hat einen 32-Jährigen in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) festgenommen. Der Mann wird verdächtigt, am Montagabend seine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus angezündet zu haben. Nach der Angaben der Staatsanwaltschaft und der Polizei hatte ein Bewohner des Hauses in der Bismarckstraße Qualm im Treppenhaus bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Als diese eintraf, war der Tatverdächtige noch in seiner Wohnung. Dort brannten Müll und ein Staubsauger.

Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen des Feuers auf andere Wohnungen verhindern. Verletzt wurde niemand. Die betroffene Wohnung ist laut den Ermittlern aber wegen der starken Verrußung nicht mehr bewohnbar. Das Amtsgericht Kiel hat Haftbefehl wegen Verdachts der schweren Brandstiftung gegen den Tatverdächtigen erlassen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.01.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Rendsburg-Eckernförde