Rekord bei Hubschrauberanflügen der Westküstenkliniken

Die Westküstenkliniken in Brunsbüttel (Kreis Steinburg) und Heide (Kreis Dithmarschen) sind noch nie so häufig mit dem Hubschrauber angeflogen worden wie im vergangenen Jahr. Insgesamt 430 mal seien Rettungshubschrauber oder Maschinen der Bundeswehr auf dem Klinikdach gelandet, so ein Krankenhaussprecher. Das seien im Schnitt knapp 36 Landungen pro Monat. Die meisten Flüge absolvierten die DRF Luftrettung, gefolgt vom Hubschrauber Christoph 67 des ADAC, der seit Juli am Hungrigen Wolf stationiert ist. Auch die große Zahl der Anflüge von den nordfriesischen Inseln unterstreiche die Bedeutung der Rettungshubschrauber und der Westküstenkliniken für die medizinische Notfallversorgung in der Region.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen Kreis Steinburg