Stand: 22.05.2024 10:01 Uhr Reetdachhaus in Kaltenkirchen niedergebrannt

In Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) ist in der Nacht zum Mittwoch ein Reetdachhaus abgebrannt. Verletzt wurde laut Rettungsleitstelle niemand. Einsatzkräfte vom Technischen Hilfswerk und Feuerwehr sind seit kurz nach 1.30 Uhr vor Ort. Kurz nach ihrem Eintreffen stand das Haus bereits komplett in Flammen. Am Mittwochmorgen liefen noch Nachlöscharbeiten. Dabei ziehen die Einsatzkräfte das Reet auseinander und löschen die einzelnen Glutnester. Die Brandursache ist noch unklar. Laut Polizei entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro. Es soll sich bei dem Gebäude um ein altes Kirchenbüro handeln.

