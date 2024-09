Stand: 16.09.2024 16:14 Uhr Reederei: Erstmal keine Fähre zwischen Brunsbüttel und Cuxhaven

Eine neue Studie zur Machbarkeit einer Autofähre zwischen Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) und Cuxhaven kommt zu dem Ergebnis: Optimal wäre ein mit Wasserstoff betriebener Katamaran. Bis Wasserstoff in ausreichenden Mengen verfügbar ist, können Reeder laut der Studie ein konventionelles Schiff nutzen, das mit Biodiesel fährt. Tim Kunstmann, Geschäftsführer der FRS Reederei, sagt jedoch, eine Autofähre von Cuxhaven nach Brunsbüttel werde kurzfristig nicht kommen. Sie könne nur dann Gewinne machen, wenn das ganze Jahr über genügend Lkw transportiert werden, so Kunstmann. Deshalb wolle die Gesellschaft in den kommenden Wochen ermitteln, wie groß die Nachfrage seitens der Tranportunternehmen ist. Zuletzt gab es vor drei Jahren eine Fährverbinding von Brunsbüttel nach Cuxhaven.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.09.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen Straßenverkehr