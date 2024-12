Stand: 04.12.2024 15:53 Uhr Ratsversammlung Heide berät über neue Verwaltungsmitarbeiter

Die Heider Ratsversammlung (Kreis Dithmarschen) will am Mittwochabend über zwei neue Stellen für Mitarbeitende in der Stadtverwaltung beraten. Dabei geht um die Fachbereiche Bau und Planung. Einen entsprechenden Antrag hatten die Fraktionen von SPD, CDU und FDP im Sommer gestellt. Der Bau-, Haupt- und Finanzausschuss der Stadt hatte die Empfehlung, diesem Antrag stattzugeben, bereits ausgesprochen.

Die neuen Mitarbeiter sollen das bereits vorhandene Personal bei der Umsetzung verschiedener Projekte entlasten. Unter anderem stehen die Sanierung der Schulen, deren Träger die Stadt Heide ist, auf der Agenda sowie der Neubau des Feuerwehrgerätehauses und des Rathauses. Die öffentliche Sitzung der Ratsversammlung beginnt um 18 Uhr im Bürgerhaus.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.12.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen