Stand: 20.01.2025 14:16 Uhr RB64 zwischen Husum und St. Peter-Ording fällt aus

Von Montagabend an fällt die Regionalbahn zwischen Husum und St. Peter-Ording (beide Kreis Nordfriesland) aus. Die letzte Bahn in Husum fährt um 18.36 Uhr beziehungsweise um 19.33 Uhr in St. Peter-Ording. Grund für den Ausfall sind laut Nordbahn Instandhaltungsarbeiten. Von Dienstagfrüh an soll der Zugverkehr wieder normal laufen. In der Zwischenzeit gebe es einen Ersatzverkehr mit Bussen, so die Nordbahn.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.01.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland