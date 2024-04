Stand: 08.04.2024 10:15 Uhr Qualifikation für Boßel-EM im Kreis Nordfriesland

Am Sonntag hat in St. Peter-Böhl (Kreis Nordfriesland) das zweite von insgesamt drei Qualifikationswerfen für die Europameisterschaft im Boßeln stattgefunden. Sieger im Standboßeln wurde Kai Engel vom Boßelverein Mielebund aus Meldorf (Kreis Dithmarschen). Er schaffte in drei Würfen eine Distanz von 239 Metern. Bei den Frauen gewann Henrike Thiessen vom Südbund Reinsbüttel (Kreis Dithmarschen). Stärkster unter den Junioren war erneut Paul Rüsch vom Boßelverein Vereinigte Geestdörfer aus Niedersachsen. Und bei den Juniorinnen gewann Eike Carstensen. Sie alle haben sich für die EM qualifiziert.

Die endgültigen Kader stehen dann am Sonntag (14.4.) nach dem letzten Ausscheidungswerfen fest. Im Mai findet die Boßel-EM in Ostfriesland statt.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.04.2024 | 08:30 Uhr