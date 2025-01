Stand: 03.01.2025 08:13 Uhr Probleme mit der Straßenbeleuchtung in Kiel

Laut der Polizei ist in mehreren Straßenzügen in Kiel, unter anderem dem Knooper und dem Niemannsweg, um kurz nach 5 Uhr die Beleuchtung ausgefallen. Mehrere Teams der Stadtwerke seien bereits dabei, das Problem zu suchen und zu beheben, so die Leitstelle. Wann die Beleuchtung im gesamten Stadtgebiet wieder funktionieren wird, sei noch unklar.

Schlagwörter zu diesem Artikel Strom Kiel