Stand: 07.11.2024 09:04 Uhr Positive Bilanz nach Deichschau in Dithmarschen

Die Deiche in Dithmarschen sind in einem guten Zustand. Das ist das Ergebnis der Herbst-Deichschau, die am Mittwoch (6.11.) an der Küstenlinie stattgefunden hat. Jedes Jahr im Frühling und Herbst kontrollieren Fachleute, ob die Deiche sicher sind. Dazu treffen sich Vertreter vom Deich- und Hauptsielverband Dithmarschen und vom Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein (LKN.SH).

Deichbaustelle in Friedrichskoog

Besonderes Augenmerk legten die Experten bei dieser Herbst-Deichschau auf die Deichbaustelle in Friedrichskoog. Dort ist der Deich in den vergangenen Monaten verstärkt worden und könnte bei einer schweren Sturmflut nun ein neuralgischer Punkt sein. Denn eine feste, schützende Grasnarbe gibt es dort noch nicht. Fabian Lücht vom Landesbetrieb Küstenschutz in Husum (Kreis Nordfriesland) beruhigt dennoch: "Klar, besser wäre es natürlich, wenn wir eine etablierte Grasnarbe hätten, schön kurz, fest, mit dicken Wurzeltellern. Dadurch, dass wir außen die dicke Kleimächtigkeit haben, ist da keine Gefahr."

Das nächste Mal werden die Deiche im Frühling kontrolliert. Am 1. April 2025, nach der Sturmflutsaison, werden auch die Deichbauarbeiten in Friedrichskoog wieder aufgenommen.

