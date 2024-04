Stand: 03.04.2024 08:30 Uhr Polizeiwache in Süderbrarup mit Steinen beworfen

In Süderbrarup (Kreis Schleswig-Flensburg) haben Unbekannte am vergangenen Wochenende mehrere Fensterscheiben der dortigen Polizeistation zerstört. Die mutmaßlichen Täter haben laut Polizei insgesamt 15 Scheiben mit Steinen aus dem Gleisbett eingeworfen. Außerdem beschädigten sie auf die gleiche Weise die Fenster eines Cafés in Süderbrarup. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet mögliche Zeugen um Hinweise.

Archiv 4 Min Nachrichten 15:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.04.2024 | 08:00 Uhr