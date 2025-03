Stand: 20.03.2025 12:48 Uhr Polizei sucht nach Messerangriff in Heide nach Zeugen

In Heide (Kreis Dithmarschen) sind am Dienstagnachmittag mehrere Männer aneinandergeraten. Die Polizei berichtet von einem Streit in der Louisenstraße zwischen zwei Gruppen, bei dem gegen 16.40 Uhr mindestens zwei Menschen verletzt worden sind - einer von ihnen wohl durch einen Stich in den Oberkörper. Der 28-Jährige sei erst abends zur Behandlung in die Westküstenkliniken gekommen, heißt es von der Polizei.

Nach jetzigem Ermittlungsstand steht die Verletzung im Zusammenhang mit dem Vorfall am Nachmittag. Die Beamten suche nun nach Zeugen, die den Streit oder die Gruppen vor und nach dem Vorfall beobachtet haben könnten. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Itzehoe und Heide entgegen. Ermitttelt wird wegen versuchter Tötung.

