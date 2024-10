Stand: 10.10.2024 15:00 Uhr Polizei gibt Tipps: Schutz vor Taschendiebstählen

Auf dem Herbstmarkt oder am Bahnhof: Die Gefahr von Taschendiebstählen lauert an vielen Orten, so die Präventionsstelle der Polizei. In den vergangenen sechs Jahren ist die Zahl der Taschendiebstähle laut Kriminalstatistik des Landes um 1.500 Fälle gestiegen. Am Donnerstagvormittag hat die Polizei deshalb in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) Tipps gegeben, wie man sich schützen kann. Unter anderem solle man nur das Nötigste in Portemonnaie und Tasche dabei haben. Außerdem sei Vorsicht geboten vor Tätern, die gemeinsam agieren. Während der eine das potenzielle Opfer in ein Gespräch verwickle, greife der andere in die Handtasche. Weitere Tipps gibt die Polizei am Freitag in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) am Lebensmitelmarkt in der Hamburger Straße.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.10.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg