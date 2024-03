Stand: 08.03.2024 16:49 Uhr Polizei findet Verkehrszeichen und Ortsschilder in Holm

In Holm (Kreis Pinneberg) hat die Polizei am Donnerstag mutmaßlich geklaute Verkehrszeichen und Ortsschilder sichergestellt. Ein Tipp hatte die Beamten zuvor auf den Fundort gebracht. Ob der Fund im Zusammenhang mit der Diebstahlserie der Ortsschilder von Anfang der Woche, unter anderem von Haselau, Heidgraben und Bilsen, steht, bestätigte die Polizei am Freitag noch nicht. Die Gemeinde Bilsen hatte für sachdienliche Hinweise zum Diebstahl eine Belohnung in Höhe von 300 Euro ausgesetzt.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.03.2024 | 16:30 Uhr