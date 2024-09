Stand: 19.09.2024 16:48 Uhr Polizei fasst Tatverdächtigen für Überfälle in Marne

Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der für mehrere Diebstähle an Tankstellen in Marne (Kreis Dithmarschen) verantwortlich sein soll. Der 20-Jährige soll laut Polizei in den Sommermonaten unter anderem die Münzbehälter einer Waschanlage und einen Automaten aufgebrochen haben. Außerdem wird er verdächtigt, an einer anderen Tankstelle getankt und nicht bezahlt zu haben. In allen Fällen handelte es sich laut Polizei um kleinere Geldbeträge. Da gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag, sitzt er nun in Haft.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen