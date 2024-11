Stand: 20.11.2024 15:52 Uhr Polizei ermittelt wegen Brandstiftung an Autos in Heide

Die Polizei in Heide (Kreis Dithmarschen) hat Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. In der Nacht zu Mittwoch (20.11.) ist erneut ein Auto in Flammen aufgegangen. Laut Polizei stand der brennende Wagen auf dem Parkplatz eines Elektrofachmarktes an der Hamburger Straße Ecke Hans-Böckler-Straße. Ein Übergreifen der Flammen auf den Elektromarkt oder benachbarte Gebäude konnte verhindert werden. Bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag hatte ein Pkw auf diesem Parkplatz gebrannt. Der Sachschaden betrug 4.000 Euro. Ein weiterer dort geparkter Pkw wurde ebenfalls beschädigt. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung. Ob es einen Zusammenhang zwischen beiden Pkw-Bränden in Heide gibt, steht noch nicht fest.

