Platz der Kinderrechte in Heide eingeweiht

In Heide (Kreis Dithmarschen) ist am Donnerstag ein sogenannter Platz für Kinderrechte eingeweiht worden. Es ist ein gemeinsames Projekt der Stadt, des Kinderschutzzentrums Westküste, des diakonischen Werkes und des Vereins Appen musiziert. Anlass waren die Vorkommnisse im Frühjahr 2023. Damals hatten vier Mädchen eine 13-jährige misshandelt, die Taten gefilmt und in den sozialen Medien veröffentlicht. Der Platz der Kinderrechte in der neuen Anlage in Heides Innenstadt soll ganz den Kindern gehören und nach ihren Vorschlägen gestaltet werden, so die Leiterin des Kinderschutzzentrums Westküste.

