Plastikwaffe bei Abi-Mottowoche löst Polizeieinsatz aus

Am Donnerstagmorgen hat es einen Polizeieinsatz am Gymnasium in Kronshagen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) gegeben. Eine Frau hatte die Polizei gerufen, weil sie eine Person gesehen hatte, die sich mit einem Gewehr der Schule näherte. Bei einem Telefonat mit dem Schulleiter wurde klar, dass der Abiturjahrgang aktuell seine Mottowoche feiert und am Donnerstag das Thema Mafia anstand. Die Polizei rückte dann mit wenigen Beamten an und konnte ein Plastikgewehr sicherstellen.

Polizeisprecher Michael Heinrich richtete einen eindeutigen Appell an alle Abiturienten: "Waffen oder waffenähnliche Gegenstände zu Hause lassen." Die Polizei gehe sonst erstmal vom Schlimmsten aus. "Darüber sind sich die Schülerinnen und Schüler auch nicht im Klaren, was das letztendlich für Folgen haben könnte", so Heinrich. "Und wir arbeiten mit echten Schusswaffen", stellte er klar.

Das Gymnasium Kronshagen will die Mottotage weiterhin erlauben. Themen mit Waffenbezug seien in Zukunft aber verboten, so die Schulleitung.

