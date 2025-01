Stand: 20.01.2025 16:14 Uhr Passant findet bewusstlosen LKW-Fahrer in Brunsbüttel

Ein Passant hat am Wochenende in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) einen bewusstlosen Lkw-Fahrer in dessen Fahrzeug gefunden. Wie die Polizei bestätigt, hat er gemeinsam mit anderen Passanten noch versucht, dem 64-Jährigen zu helfen und ihn zu reanimieren. Auch der Rettungsdienst war alarmiert worden. Für den Lkw-Fahrer kam aber jede Hilfe zu spät. Er starb noch vor Ort. Die Polizei geht von einem natürlichen Tod aus.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.01.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen