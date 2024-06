Stand: 04.06.2024 10:04 Uhr Paraschwimmerin aus Elmshorn qualifiziert sich für Paralympics

Die Paraschwimmerin Tanja Scholz aus Elmshorn (Kreis Pinneberg) hat sich bei einem Wettkampf in Berlin für die Paralympischen Spiele in Paris qualifiziert, nachdem sie lange verletzt war. "Das ist unglaublich. Ich bin total froh, dass mein Trainer Michi immer an meiner Seite war, mich nie aufgegeben hat und immer gesagt hat: 'Wir haben noch genug Zeit.' Ich schwimme nur mit anderthalb Armen, das heißt meine Arme müssen im August einfach noch fit sein", sagte Tanja Scholz. Die Paralympics starten am 28. August.

