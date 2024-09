Stand: 03.09.2024 15:14 Uhr Ostseetunnel: Erster Abschnitt bei Puttgarden geflutet

Der Ostseetunnel zwischen Deutschland und Dänemark wächst. Jetzt haben die Tunnelbauer bei Puttgarden (Kreis Ostholstein) den ersten Abschnitt des Tunnels geflutet. Zwei Tage hat das Fluten gedauert. Der Arbeitsschritt verlief laut Betreibergesellschaft Femern A/S ohne Probleme. Als nächstes wird nun ein Behelfs-Damm zurückgebaut, der die Baugrube für den Tunnelabschnitt bislang umschlossen hat. Insgesamt werden für den Absenktunnel zwischen Fehmarn und Dänemark 89 Tunnelelemente benötigt. Sie werden in einer eigens errichteten Fabrik auf der dänischen Insel Lolland hergestellt und mit Schiffen zu ihrem endgültigen Platz im Fehmarnbelt geschleppt. Der insgesamt 18 Kilometer lange Absenktunnel soll von 2029 an Deutschland und Dänemark verbinden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Fehmarnbelt-Querung Kreis Ostholstein