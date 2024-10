Stand: 11.10.2024 13:35 Uhr Opposition will Mathematikunterricht in SH stärken

Die Opposition im Kieler Landtag will den Mathematikunterricht in Schleswig-Holstein stärken. SPD, FDP und SSW fordern in einem gemeinsamen Antrag unter anderem eine Fortbildungspflicht für Mathematiklehrer, die keine Fachlehrkräfte sind. Ebenso müssten Schülerinnen und Schüler, die auf der Note 5 oder schlechter stehen, ein Recht auf Förderstunden haben. Hintergrund ist das schlechte Abschneiden der Jugendlichen beim Mittleren Schulabschluss. Fast 50 Prozent erhielten eine "Ungenügend".

