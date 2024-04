Stand: 12.04.2024 07:27 Uhr Offenbar rassistische Attacke auf Mutter in Schwarzenbek

In Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg) haben zwei Unbekannte eine 31-jährige Mutter und ihre beiden Kinder attackiert. Die Familie wurde laut Polizei am Mittwochnachmittag fremdenfeindlich beschimpft und angegriffen. Einer der Männer soll auch gegen den Kinderwagen getreten haben, in dem das sieben Wochen alte Baby der Frau lag. Zeugen beobachteten die Situation und kamen der Familie zur Hilfe. Die Frau konnte mit ihren Kindern vor den Angreifern flüchten - laut Polizei blieben sie unverletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter Körperverletzung und Beleidigung. Die Täter sollen zwischen 30 und 40 Jahre alt und kräftig gebaut sein. Einer trug eine Jacke mit Aufnähern und ein Basecap.

