Offenbar mehr Besucher bei Ditmarscher Kohltagen als im Vorjahr

Nach den Dithmarscher Kohltagen ist Wilken Boie, Geschäftsführer des Kohloseums, zufrieden. In diesem Jahr seien mehr Besucherinnen und Besucher dabei gewesen als vor einem Jahr, sagte er NDR Schleswig-Holstein. Konkrete Zahlen hatte er noch nicht. Die Veranstalter gehen jedoch von Zehntausenden aus. Kohlfeste gab es unter anderem in in Marne, Büsum, Brunsbüttel, Lunden, Wesselburen und Heide (alle Kreis Dithmarschen). Die Ernte bleibt dagegen leicht unter den Erwartungen, das Jahr war erst zu nass und dann zu trocken.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen