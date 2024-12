Northvolt-Krise könnte Steuerzahler 600 Millionen Euro kosten Stand: 03.12.2024 08:27 Uhr Die Finanzkrise des schwedischen Batterieherstellers Northvolt kann für Bund und Land Schleswig-Holstein teuer werden. Im Handelsblatt hat sich jetzt Finanzstaatssekretär Steffen Meyer geäußert.

Das finanziell angeschlagene Unternehmen Northvolt in Schweden könnte dem Land Schleswig-Holstein und dem Bund teuer zu stehen kommen. 600 Millionen Euro, die Northvolt von der staatlichen Förderbank KfW erhalten hat stehen auf dem Spiel. Dafür bürgen nämlich Bund und Land je zur Hälfte. Aus einem Schreiben von Finanzstaatssekretär Steffen Meyer (SPD) heißt es nun laut Handelsblatt: Weil die KfW erst einmal nicht damit rechnen kann, das Geld von Northvolt zurückzubekommen, müssen es Bund und Land der KfW je zur Hälfte ersetzen.

Sanierungsverfahren läuft in den USA

Der schwedische Batteriehersteller Northvolt hat Gläubigerschutz in den USA beantragt. Dadurch kann der Betrieb des Mutterkonzerns in den USA weiterlaufen und saniert werden. Die deutsche Tochter ist laut Northvolt zwar nicht betroffen - sollte das Sanierungsverfahren in den USA scheitern, könnte es am Ende aber auch für die hiesigen Steuerzahler teuer werden.

