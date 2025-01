Stand: 09.01.2025 08:28 Uhr Northvolt: Gläubiger stimmen für Weiterbetrieb

Beim angeschlagenen Batteriehersteller Northvolt kann die Produktion in den Werken in Schweden weitergehen. Das haben die Anteilseigner am Mittwoch auf einer außerordentlichen Aktionärsversammlung in Stockholm entschieden. Laut eines Sprechers habe es eine klare Mehrheit dafür gegeben. Das Unternehmen, dass derzeit eine Fabrik bei Heide (Kreis Dithmarschen) baut und dort in Zukunft Batteriezellen für Elektroautos herstellen will, kämpft mit großen Finanz- und Produktionsproblemen. Es plant ein Sanierungsverfahren nach US-Recht. Eine erste Anhörung dazu hatte es im Dezember in Houston, Texas, gegeben.

Schlagwörter zu diesem Artikel Northvolt Kreis Dithmarschen