Norla 2024: Dieses Programm erwartet die Besucher ab heute Stand: 29.08.2024 06:15 Uhr Neue innovative Mähdräscher, Traktoren und andere Bodenbearbeitungsgeräte stehen auf der diesjährigen Norla in Rendsburg im Mittelpunkt. Neben der Landtechnik geht es auch um Tierhaltung und Erneuerbare Energien.

von Lilli Michaelsen

Rund 70.000 Besucherinnen und Besucher werden auf der diesjährigen Norddeutschen Landwirtschaftlichen Fachausstellung (Norla) erwartet. Noch bis Sonntag öffnet die Messe für Landwirtschaft und Verbraucher in Rendsburg (Kreis Rendsburg Eckernförde) auf 130.000 Quadratmetern ihre Tore. Rund 550 Ausstellerinnen und Aussteller zeigen ihre Produkte und Dienstleistungen in Rendsburg. In diesem Jahr musste die Ausstellungsfläche laut Veranstalter sogar vergrößert werden, um alle unterzubekommen.

Schwerpunkt der Messe liegt auf Landtechnik

Schwerpunkt der diesjährigen Norla ist die Landtechnik. Gezeigt werden verschiedene landwirtschaftliche Geräte, die zum Beispiel die Ernte im Ackerbau erleichtern sollen. Neben Landtechnik geht es auch um neue Ansätze in der Tierhaltung. Mit einem "Milchviehbetrieb live" können Besucherinnen und Besucher sehen, wie das Melken und Füttern von Kühen und das Reinigen von Ställen von Robotertechnik übernommen wird.

Messe soll auch den Dialog zwischen den Landwirten fördern

Neben technischen Neuheiten soll die Messe laut Veranstalter auch die Möglichkeit des Austausches bieten. Nach einer bescheidenen Ernte, gerade an der Westküste, sei dies besonders wichtig, sagt Klaus Dreschel, Geschäftsführer der RendsburgMesse. Viele Landwirte würden sich auch noch immer über eine zu große Bürokratische Belastung ärgern, so Dreschel. Themen, die auch auf dem Landesbauerntag am Freitag eine Rolle spielen werden. Der Bauernverband Schleswig-Holstein richtet die Veranstaltung wieder auf der Norla aus.

Messe richtet sich auch an Verbraucherinnen und Verbraucher

Vom Solarmodul für das eigene Garagendach über Holzheizungen und Windenergieanlagen: Bei der diesjährigen Norla nimmt das Thema Erneuerbare Energien für Landwirte aber auch Verbraucherinnen und Verbraucher eine große Rolle ein. Darüberhinaus können sich Interessierte beispielsweise bei der Polizei über Einbruchsschutz informieren. Die Feuerwehr klärt über die richtige Absicherung bei Extremwetterereignissen wie Hochwasser auf. Mit dabei sind in diesem Jahr auch wieder die Landfrauen, der Landesjagdverband und die Landjugend. Noch bis Sonntag öffnet die Norla von 9 bis 18 Uhr ihre Tore.

Dieses Thema im Programm: Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.08.2024 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landwirtschaft Kreis Rendsburg-Eckernförde