Stand: 06.04.2024 17:39 Uhr Norderstedt: 81-Jährige bei Brand ums Leben gekommen

Bei einem Brand in Norderstedt (Kreis Segeberg) ist am Samstagmorgen eine 81-Jährige gestorben. Laut Feuerwehr hatte sich im Zimmer der pflegebedürftigen Frau ein Feuer entwickelt. Die Frau konnte ihr Bett nicht verlassen und starb offenbar an den Brandgasen, wie die Feuerwehr mitteilte. Obwohl die Rettungskräfte innerhalb von wenigen Minuten nach dem Notruf vor Ort gewesen seien, sei für die Frau jede Hilfe zu spät gekommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.04.2024 | 18:00 Uhr