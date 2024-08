Stand: 12.08.2024 10:44 Uhr Noch immer kein Gegengift für Oeverseer Schlange

Erst in vier Wochen erwartet die Gemeinde Oeversee (Kreis Schleswig-Flensburg) das Gegengift für den Fall eines Bisses der Afrikanische Baumschlange, die sich seit dem Frühjahr in einem Sumpfgebiet befindet. Es wurde bei einer südafrikanischen Firma bestellt und soll dann ins UKE Hamburg geliefert werden. Dort wird es zentral gelagert. Die Gemeinde Oeversee will damit auf Nummer sicher gehen. Ein Biss könnte tödlich sein. In dem unzugänglichen Bereich sind bereits Reusen aufgestellt worden, um das Tier einzufangen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.08.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wildtiere Kreis Schleswig-Flensburg